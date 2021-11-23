LeBron James ilk kez men cezası aldı!

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre James'e, Stewart'a kontrolsüzce vurduğu ve tartışma başlattığı için bir maç, Stewart'a ise James'i sportmenlik dışı bir şekilde tekraren takip ederek sahadaki tartışmayı tırmandırdığı için 2 maç men cezası verildi.