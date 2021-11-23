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Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:02

LeBron James ilk kez men cezası aldı!

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LeBron James ilk kez men cezası aldı!

Detroit Pistons ile Los Angeles Lakers'ın karşı karşıya geldiği mücadelede LeBron James ve Isaiah Stewart arasında gerilimli anlar yaşanmıştı. James'e, Stewart'a kontrolsüzce vurduğu ve tartışma başlattığı için bir maç, Stewart'a ise James'i sportmenlik dışı bir şekilde tekraren takip ederek sahadaki tartışmayı tırmandırdığı için 2 maç men cezası verildi.

NBA Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James, 19 yıllık kariyerinin ilk men cezasını aldı.

Dün oynanan Detroit Pistons-Los Angeles Lakers maçında yaşanan gerginlik nedeniyle oyundan atılan James ve Isaiah Stewart hakkındaki disiplin cezaları belli oldu.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre James'e, Stewart'a kontrolsüzce vurduğu ve tartışma başlattığı için bir maç, Stewart'a ise James'i sportmenlik dışı bir şekilde tekraren takip ederek sahadaki tartışmayı tırmandırdığı için 2 maç men cezası verildi.

Serbest atış sırasındaki ribaunt mücadelesinde James'in dirsek darbesiyle sağ kaşı açılan Stewart, sinirine hakim olamamış ve rakibinin üstüne yürümüştü. Takım arkadaşları, teknik heyet ve hakemlerin araya girmesine rağmen bir türlü sakinleşmeyen Stewart, güçlükle soyunma odasına götürülmüştü.

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LeBron James ilk kez men cezası aldı!
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