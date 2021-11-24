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Giriş Tarihi: 24.11.2021 10:40

NBA'de Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı uzatmada yendi

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NBA’de Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers’ı uzatmada yendi

NBA'de Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers deplasmanından 112-104 galip ayrıldı. Mavericks'te Kristaps Porzingis 30 sayı, 7 ribaunt, sakatlığı nedeniyle 3 maç sonra sahalara dönen Luka Doncic ise 26 sayı, 9 ribaunt, 9 asist üretti. Clippers'ta Reggie Jackson'ın 31 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma ve Paul George'un 26 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın play-off iddiası bulunan takımları Clippers ile Mavericks arasındaki mücadele çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Clippers, Paul George'un son saniyede attığı 3 sayılık basketle maçı uzatmaya taşıdı. Fakat Mavericks, uzatmada rakibine 9-1 üstünlük sağlayarak müsabakayı kazandı.

Mavericks'te Kristaps Porzingis 30 sayı, 7 ribaunt, sakatlığı nedeniyle 3 maç sonra sahalara dönen Luka Doncic ise 26 sayı, 9 ribaunt, 9 asist üretti. Clippers'ta Reggie Jackson'ın 31 sayı, 10 ribaunt, 3 top çalma ve Paul George'un 26 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.

KNICKS, LEBRON'SUZ LAKERS'I MAĞLUP ETTİ
New York Knicks, seyircisi önünde oynadığı Los Angeles Lakers karşılaşmasını 106-100 kazandı. Toplam 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Knicks'te 20 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle "double double" yapan Julius Randle ve 26 sayı kaydeden Evan Fournier öne çıktı. Cezası nedeniyle yıldız oyuncusu LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ta ise Russell Westbrook 31 sayı, 13 ribaunt, 10 asist, Anthony Davis 20 sayı, 6 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR
Detroit Pistons-Miami Heat: 92-100
New York Knicks-Los Angeles Lakers: 106-100
Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 119-100
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 104-112 (uzatmada)

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NBA'de Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers'ı uzatmada yendi
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