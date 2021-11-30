Anadolu Efes İzmir’den galibiyetle döndü!

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes karşısında Browne ile beraberliği yakalayan Aliağa Petkimspor, Wright-Foreman ve Hamilton'un 3 sayılık basketleriyle 11-7 üstünlük kurdu. Bryant ve Petrusev'in basketleriyle tekrar öne geçen Anadolu Efes, periyodu 24-19 önde bitirdi. İkinci periyoda 12-0'lık seriyle başlayan ve aradaki farkı 17 sayıya (36-19) çıkaran Anadolu Efes, devreyi de 47-30 üstün tamamladı.

Üçüncü periyodun başında Yiğitcan, Micic ve Buğrahan'la 3 sayılık basketler bulan konuk ekip, 23. dakikada aradaki farkı 23 sayıya kadar çıkardı: 59-36. Daha sonra Wright-Foreman, Thomas ve Browne'la etkili olan ve Anadolu Efes'e sayı şansı vermeyen Aliağa Petkimspor, Doğukan'ın 3 sayılık basketiyle yakaladığı 17-0'lık seriyle bitime 3 dakika kala aradaki farkı 6 sayıya kadar indirdi: 53-59. Farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Anadolu Efes, periyodu 70-58 önde bitirdi. Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, müsabakadan 92-82 galip ayrıldı.

ALİAĞA PETKİMSPOR: 82 - ANADOLU EFES: 92

Salon: ENKA

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Şahin, Umut Özgün Ergün

Aliağa Petkimspor: Browne 21, Wright-Foreman 10, Hamilton 7, Aldridge 16, Thomas 18, Sinan Sağlam, Doğukan Şanlı 9, Erol Can Çinko, Murat Kozan 1

Anadolu Efes: Micic 13, Bryant 14, Buğrahan Tuncer 8, Yiğitcan Saybir 5, Petrusev 19, Tolga Geçim, Ömer Can İlyasoğlu, Erten Gazi 9, Moerman 11, Simon 13

1. periyot: 19-24

Devre: 30-47

3. periyot: 58-70

5 faulle çıkan: 39.27 Aldridge (Aliağa Petkimspor)