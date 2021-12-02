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Giriş Tarihi: 2.12.2021

Bahçeşehir gaza bastı

Bahçeşehir gaza bastı

Kırmızı Ejderhalar, ING Basketbol Süper Ligi’nde HDI Sigorta Afyon Belediyespor’u mağlup edip, üst üste 2. maçını kazanmayı başardı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 102-82 yendi. Maçın ilk periyodunda etkili olan Kırmızı Ejderhalar, bu bölümü 27-22 üstünlükle kapattı. İkinci çeyrekte ev sahibi toparlanarak skoru 31-31 ile eşitlese de Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 53-38 önde gitti. İkinci yarıya da hızlı hücumla başlayan Erhan Ernak'ın ekibi, son çeyreğe 80-57'lik avantajla girdi. Skor üstünlüğünü koruyan Kırmızı Ejderhalar, parkeden 20 sayı farkla 102-82 galip ayrıldı. Mücadelenin en skoreri, Afyon temsilcisi adına 26 sayı kaydeden Ayberk Olmaz olurken, Bahçeşehir'den Jamar Smith 21, Oğuz Savaş da 19 sayı attı. FIBA EuropeCup'ta grubunu namağlup lider bitiren Bahçeşehir, ligde ilk kez üst üste 2 maç kazandı.

'ZOR DEPLASMANDA KAZANMAYI BİLDİK'
BAHÇEŞEHIR Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, maçın ardından şöyle konuştu: ''Öncelikle Afyon gibi zor bir deplasmandan galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Tabii yaklaşık son bir haftadır rakibimizle alakalı üzücü haberler geliyor. Afyon; Türk basketbolu için çok değerli bir kulüp, bizler için de özel bir deplasman. Böyle hassas bir dönemde onların rakibi olmak istemezdik çünkü başkanımız Sayın Hüseyin Yücel spor konusunda vizyon sahibi bir insan. Burada bir altyapı takımımız var, Afyonlu pırlanta gibi gençlere spor imkânı tanıyorlar. Umarım problemlerini çözerler."

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Bahçeşehir gaza bastı
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