Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de galibiyet hasretine son verdi!

THY EuroLeague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında AS Monaco'yu 96-86 mağlup etti ve 4'üncü galibiyetini aldı. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik



HAKEMLER: Matej Boltauzer, Juan Carlos Garcia, Saulius Racys



FENERBAHÇE BEKO: Şehmus Hazer 6, Shayok, Melih Mahmutoğlu, De Colo 15, Henry 13, Pierre 2, Guduric 18, Vesely 20, Booker 11, Polonara 11



AS MONACO: Demahis, Lee 7, Thomas 3, Diallo 10, Motum 6, Motiejunas 7, Ouattara 15, Faye, Andjusic 1, Hall 6, James 31



1'İNCİ PERİYOT: 16-18



İLK YARI: 40-42



3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-63