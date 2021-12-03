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Giriş Tarihi: 3.12.2021

F.Bahçe söktü aldı

F.Bahçe söktü aldı
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında sahasında Fransız temsilcisi Monaco'yu 96-86 yendi. İlk çeyrek misafir ekibin 18-16 üstünlüğüyle tamamlandı. Kanarya, Vesely ile sayılar bulsa da soyunma odasına 42-40 geride gitti. İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe, Guduric'in etkili oyunuyla farkı çift hanelere taşıdı: 53-43. Ancak son çeyreğe 63-63 eşitlikle girildi. Son bölümde De Colo ve Guduric'in üç sayılık basketleriyle rakibini çökerken sarı-lacivertliler, parkeden 96-86 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi konuk ekip adına 31 sayı kaydeden Mike James olurken, Fenerbahçe'de Vesely 20, Guduric 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

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F.Bahçe söktü aldı
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