F.Bahçe söktü aldı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında sahasında Fransız temsilcisi Monaco'yu 96-86 yendi. İlk çeyrek misafirekibin 18-16 üstünlüğüyle tamamlandı. Kanarya, Vesely ile sayılar bulsa da soyunma odasına 42-40 geride gitti. İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe, Guduric'in etkili oyunuyla farkı çift hanelere taşıdı: 53-43. Ancak son çeyreğe 63-63 eşitliklegirildi. Son bölümde De Colo ve Guduric'in üç sayılık basketleriyle rakibini çökerken sarı-lacivertliler, parkeden 96-86 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi konuk ekip adına 31 sayı kaydeden Mike James olurken, Fenerbahçe'de Vesely 20,Guduric 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.