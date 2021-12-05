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Giriş Tarihi: 5.12.2021 13:18

NBA'de Golden State'in bileği büküldü! Ömer Faruk'lu Miami kaybetti...

AA
NBA’de Golden State’in bileği büküldü! Ömer Faruk’lu Miami kaybetti...

NBA'de heyecan devam ediyor. Phoenix'in 18 maçlık galibiyet serisine son veren Golden State, dün gece oynanan maçta San Antonio Spurs'e mağlup oldu. Milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven ise Milwaukee'ye karşı kaybedilen maçta 4 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle oynadı. İşte NBA'de gecenin sonuçları...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls, Brooklyn Nets deplasmanından 111-107 galip ayrıldı. NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Bulls, Doğu Konferansı lideri Nets'i mağlup ederek 24. maçında 16. galibiyetini aldı. Nets ise 23. karşılaşmasında 7. yenilgisini yaşadı.

Bulls'u galibiyete, 31 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynayan Zach LaVine ve 29 sayı, 6 ribaunt üreten DeMar DeRozan taşıdı.

Nets cephesinde Kevin Durant 28 sayı, 10 ribaunt, LaMarcus Aldridge 20 sayı, 7 ribaunt ve James Harden 14 sayı, 14 asist, 7 ribauntla mücadele etti.

SPURS, LİGİN ZİRVESİNDEKİ WARRİORS'I MAĞLUP ETTİ

Batı Konferansı'nın 12. sırasındaki San Antonio Spurs, ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors'a konuk olduğu maçı 112-107 kazandı.

Peş peşe 4. galibiyetini alan Spurs'te Dejounte Murray 23 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, Derrick White 25 sayı, 3 top çalma ve Lonnie Walker 21 sayı üretti.

Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 27 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Ömer Faruk Yurtseven, takımı Miami Heat'in deplasmanda Milwaukee Bucks'a 124-102 yenildiği karşılaşmayı, 4 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.

- Sonuçlar

New York Knicks-Denver Nuggets: 99-113

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 124-102

Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 107-111

Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 107-112

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 90-97

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 104-99

Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 117-145

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NBA'de Golden State'in bileği büküldü! Ömer Faruk'lu Miami kaybetti...
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