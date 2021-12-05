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Giriş Tarihi: 5.12.2021 19:50 Son Güncelleme: 5.12.2021 19:51

Ralf Rangnick, Manchester United'ın başında ilk maçını kazandı!

AA
Ralf Rangnick, Manchester United’ın başında ilk maçını kazandı!

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Alman teknik adam Ralf Rangnick yönetiminde çıktığı ilk maçta konuk ettiği Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti. Kırmızı Şeytanlar'a 3 puanı getiren golü Fred kaydetti.

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, konuk ettiği Crystal Palace'ı 1-0 mağlup etti. Ligin 15. haftasında Crystal Palace'ı Old Trafford Stadı'nda ağırlayan Manchester United'ın tek golünü, 77. dakika Brezilyalı oyuncu Fred kaydetti. Manchester United, Alman teknik adam Ralf Rangnick yönetiminde ligde ilk maçını kazanırken, puanını 24'e çıkardı. Crystal Palace ise 16 puanda kaldı.

TOTTENHAM FARKLI KAZANDI

İtalyan teknik direktörü Antonio Conte'nin çalıştırdığı Tottenham ise konuk ettiği Norwich City karşısında zorlanmadı. Ev sahibi ekip, 10. dakikada Lucas Moura, 67. dakikada Davinson Sanchez ve 77. dakikada Son Heung-Min'in ağları sarsmasıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı. Puanını 25'e yükselten Tottenham, bir maç eksiğiyle ligde 5. sıraya yükseldi. Norwich City ise 10 puanla son sırada kalmaya devam etti.

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Ralf Rangnick, Manchester United'ın başında ilk maçını kazandı!
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