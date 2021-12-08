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Giriş Tarihi: 8.12.2021 13:37

Portland yıldızı CJ McCollum'a şok! Akciğer sönmesi teşhisi konuldu...

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Portland yıldızı CJ McCollum’a şok! Akciğer sönmesi teşhisi konuldu...

NBA'in yıldızlarından olan 30 yaşındaki Portland Trail Blazers oyuncusu CJ McCollum için şoke eden bir açıklama geldi. ABD'li basketbolcuya akciğer sönmesi teşhisi konulduğu ifade edildi. Yıldız oyuncunun parkelere dönüş tarihinin henüz netleşmediği açıklandı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Portland Trail Blazers'ın skorer oyuncusu CJ McCollum'a akciğer sönmesi teşhisi konuldu.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, yapılan kontroller sonucu sağ akciğerinde sönme teşhis edilen 30 yaşındaki ABD'li basketbolcunun sahalara dönüş tarihinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Geçen hafta sonu Boston Celtics'e 145-117 yenildikleri mücadelenin son çeyreğinde sakatlanan CJ McCollum, oyuna devam edememişti.

CJ McCollum, bu sezon Trail Blazers formasıyla 20,5 sayı, 4,1 ribaunt ve 4,5 asist ortalamaları yakaladı.

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Portland yıldızı CJ McCollum'a şok! Akciğer sönmesi teşhisi konuldu...
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