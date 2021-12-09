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Giriş Tarihi: 9.12.2021

Avrupa’da F.Bahçe’den G.Saray’a 45 sayı fark!

Avrupa’da F.Bahçe’den G.Saray’a 45 sayı fark!
BASKETBOL FIBA Kadınlar Avrupa Ligi derbisinde Fenerbahçe Safiport, sahasında Galatasaray'ı 107-62 yenerek 45 sayı fark attı. Sarı-lacivertliler, 8 maçında 5. galibiyetini alırken, Cimbom ise 4. mağlubiyetini yaşadı. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Kanarya, devreyi de 52-25 önde bitirdi. Sarı-lacivertli takımda 6 oyuncu çift haneli rakamlara ulaşırken, McBride 26 sayıyla karşılaşmanın en skoreri oldu. Sabally 19, Tuğçe Canıtez ise 16 sayı kaydetti. Galatasaray adına ise en skorer isim 15 sayıyla Kaela Davis oldu

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Avrupa’da F.Bahçe’den G.Saray’a 45 sayı fark!
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