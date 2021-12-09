Avrupa’da F.Bahçe’den G.Saray’a 45 sayı fark!

BASKETBOL FIBA Kadınlar Avrupa Ligi derbisinde Fenerbahçe Safiport, sahasında Galatasaray'ı 107-62 yenerek 45 sayı fark attı. Sarı-lacivertliler, 8 maçında 5. galibiyetini alırken, Cimbom ise 4. mağlubiyetini yaşadı. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Kanarya, devreyi de 52-25 önde bitirdi. Sarı-lacivertli takımda 6 oyuncu çift haneli rakamlara ulaşırken, McBride 26 sayıyla karşılaşmanınen skoreri oldu. Sabally 19, Tuğçe Canıtez ise 16 sayı kaydetti. Galatasaray adına ise en skorer isim 15 sayıyla Kaela Davis oldu