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Giriş Tarihi: 11.12.2021 18:32 Son Güncelleme: 11.12.2021 18:34

Beşiktaş, deplasmanda Türk Telekom'u yendi!

AA
Beşiktaş, deplasmanda Türk Telekom’u yendi!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Türk Telekom'u 64-54 yendi. Bu sonuçla Beşiktaş Icrypex, üç maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Türk Telekom'u 64-54 yendi. İki takımın da hücumda etkili olmakta zorlandığı karşılaşmanın 5. dakikası 7-7'lik eşitlikle geçildi. Hızlı hücum ve üç sayılık atışlarla sonuca giden Beşiktaş Icrypex, Egehan Arna'nın liderliğinde yakaladığı 13-0'lık seriyle skoru 20-7'ye taşıdı. Karşılaşmanın ilk periyodu, konuk ekibin 20-11'lik üstünlüğüyle geçildi.

İkinci periyotta pota altını Samet Geyik ile daha iyi kullanan Türk Telekom, Clemmons'ın başarılı üçlüğüyle farkı 4 sayıya (28-32) indirdi. Çeyreğin son bölümünde serbest atışlarda Egehan ile hata yapmayan siyah-beyazlılar, Reaves'in son saniye basketiyle farkı 8'e çıkardı ve soyunma odasına 36-28 önde gitti.

Üçüncü periyoda 6-0'lık seriyle başlayan başkent temsilcisi, farkı iki sayıya kadar düşürdü: 34-36. Bu çeyrekteki ilk basketini 24. dakikada Ercan Osmani ile bulan konuk takım, hızlı hücumlarla periyodun bitimine 4 dakika kala farkı 9 sayıya (36-45) yükseltti. Beşiktaş Icrypex, Ercan Osmani'nin performansıyla öne çıktığı üçüncü periyodu 52-43 üstün tamamladı.

Final periyodunun ilk bölümünde iki takım sadece üçer sayı üretebildi. Türk Telekom, Can Uğur Öğüt'ün maçın bitimine 3 dakika 19 saniye kala üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle farkı 4 sayıya (51-55) indirse de toparlanan Beşiktaş Icrypex, müsabakadan 64-54 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş Icrypex, üç maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

TÜRK TELEKOM: 54 - BEŞİKTAŞ ICRYPEX: 64

Salon: Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker, Ahmet Tatlıcı

Türk Telekom: Harrison 7, Berk Demir 7, Ellis 6, Dawkins 1, Can Uğur Öğüt 6, Clemmons 7, Samet Geyik 10, Dorukhan Engindeniz 6, Gani Erdi Gülaslan, Johnson 4

Beşiktaş Icrypex: Lawson 3, Furkan Haltalı 7, Whitehead 3, Egehan Arna 15, Ercan Osmani 21, Reaves 2, Bluiett 8, Mehmet Yağmur 5

1. Periyot: 11-20

Devre: 28-36

3. Periyot: 43-52

Beş faulle çıkanlar: 34.47 Harrison, 39.10 Samet Geyik (Türk Telekom)

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Beşiktaş, deplasmanda Türk Telekom'u yendi!
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