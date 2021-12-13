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Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:51 Son Güncelleme: 13.12.2021 10:52

Fenerbahçe Beko'da hedef galibiyet! Rakip Maccabi Playtika

AA
Fenerbahçe Beko’da hedef galibiyet! Rakip Maccabi Playtika

Euroleague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, ligin 15. hafta mücadelesinde evinde Maccabi Playtika işe karşılaşacak. Bu sezon oynadığı 14 maçta 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya averajla 13. sırada girdi.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya averajla 13. sırada girdi. Avrupa Ligi'nde çıktığı son 2 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini 3 maça çıkarmaya çalışacak.

Organizasyonda 7'şer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Maccabi Playtika ise averajla 8. basamakta yer alıyor. İsrail ekibi, turnuvada oynadığı son 4 maçta sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika, THY Avrupa Ligi'nde 24. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 23 müsabakanın 9'unu sarı-lacivertliler, 14'ünü ise Maccabi Playtika kazandı.

Maccabi Playtika'da forma giyen ABD'li oyuncular Derrick Williams ile James Nunnally, yarın şans bulmaları halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.

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Fenerbahçe Beko'da hedef galibiyet! Rakip Maccabi Playtika
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