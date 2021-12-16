Ümraniyespor’dan Bursaspor’a farklı tarife

MAÇTAN DAKİKALAR...

9. dakikada Yusuf Emre Gültekin'in pasında ceza sahası içine hareketlenen Yacine Bammou, Taha Altıkardeş'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.



10. dakikada penaltıda topun başına geçen Yacine Bammou'nun vuruşunda kaleci Erhan Erentürk meşin yuvarlağı çıkardı fakat hakem Alper Akarsu, Erhan'ın önde olmasından dolayı penaltı atışını tekrar ettirdi.





11. dakikada tekrarlanan penaltı atışında Yacine Bammou kaleci Erhan Erentürk'ün sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



42. dakikada ceza sahası dışı solunda bulunan Yacine Bammou'nun pasında ceza yayında topla buluşan Yusuf Emre Gültekin'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erhan Erentürk'te kaldı.



46. dakikada sağ kanattan Namık Alaskarov'un pasında topla buluşan İsmail Yüksek'in rakiplerini geçerek ceza yayı gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak Öğür'de kaldı.



61. dakikada sol kanattan Faruk Can Genç'in pasıyla ceza sahası içi sol tarafına hareketlenen Yacine Bammou'dan önce defans araya girdi. Seken topu penaltı noktasına yakın bir noktadan alan Kartal Kayra Yılmaz, kaleci Erhan Erentürk'ü geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0



68. dakikada sol kanattan Hasan Ayaroğlu'nun ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1



84. dakikada Onur Ayık'ın pasında ceza yayında topu alan Serkan Göksu'nun vuruşunda Luka Capan'a da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1



85. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Onur Ayık'ın içeriye çevirdiği topta kale önünde Yacine Bammou'nun vuruşunda Burak Altıparmak'a da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 4 - Bursaspor: 1

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Şahan Yılmaz, Abdullah Uğur Sarı

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Serkan Göksu, Alim Öztürk, Glumac, Faruk Can Genç, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 89 Muammer Denizhan Taşkan), Oğuz Gürbulak (Dk. 89 Mustafa Can Karagüz), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 85 Mrsic), Camara (Dk. 81 Del Valle), Bammou (Dk. 89 Kehinde)

Bursaspor: Erhan Şentürk, Hasan Ayaroğlu, Taha Altıkardeş (Dk. 46 Batuhan Kör), Capan, Mert Yılmaz, Burak Altıparmak, Namık Alaskarov, Bruno (Dk. 83 Vefa Temel), İsmail Yüksek, Acolaste, Matavz (Dk. 46 Zalazar)

Goller: Dk. 11 Bammou (Penaltıdan), Dk. 61 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 84 Serkan Göksu, Dk. 85 Burak Altıparmak (Kendi kalesine) (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 68 İsmail Yüksek (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Alim Öztürk, Dk. 65 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 74 Serkan Göksu, Dk. 85 Del Valle (Bereket Sigorta Ümraniyespor)