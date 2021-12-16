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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Yenilmezler

Yenilmezler

İlk turu 6’da 6 ile geçen Kırmızı Ejderhalar ikinci turda da London Lions’tan sonra Bakken Bears’ı devirdi. L Grubu liderliği için kapıyı ardına kadar açtı

FIBA Avrupa Kupası ikinci turunda L Grubu'nda yer alan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı 90-76 yenerek ikide iki yaptı. İlk turu da 6'da 6 ile kapatan Kırmızı Ejderhalar, böylece toplamda 8'de 8'i başardı. Maça Oğuz Savaş'ın sayıları ile başlayan Bahçeşehir, Sam Dekker'ın da skora katkı vermesinin yanı sıra Jamar Smith'in de devreye girmesiyle ilk periyodu 25-16 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte çalınan kolay faul düdüklerinden dezavantaj yaşasa da Dekker ile hücum ritmini kaybetmeyen Ejderhalar, soyunma odasına 47-36 önde gitti. Bahçeşehir Koleji ikinci yarıya durgun başlayınca bu fırsatı değerlendiren Danimarka temsilcisi, farkı 2 sayıya kadar (57-55) indirdi ve son periyoda bu skorla girildi. Final bölümünde kırmızı-lacivertliler 10-0'lık seri ile arayı açarken, parkeden 90-76 galip ayrıldı.

BU GALİBİYETTEN DERS ÇIKARMALIYIZ!
BAHÇEŞEHİR Koleji Basketbol Takımı Başantrenörü Erhan Ernak, maçın ardından şunları söyledi: "Kendi evimizde kesnlikle kaybetmek istemiyoruz. Sayı farkını erken yakalayınca bir parça rehavete kapıldık. Hep kontrol ettiğimizi düşünüyorum maçı fakat bu kadar fırsat vermememiz gerekirdi. Bir periyotu hiç oynamadık sayılır. Umarım buradan da bir ders çıkarmış olur ve deplasmanda aynı hataları yapmayız."

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