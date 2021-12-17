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Giriş Tarihi: 17.12.2021 10:48

NBA'de Kevin Durant'ten Philadelphia 76ers'a 34 sayı

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NBA’de Kevin Durant’ten Philadelphia 76ers’a 34 sayı

NBA'de Brooklyn Nets, konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 114-105 yendi. Kevin Durant 34 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle maça damga vurdu.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Nets, Kevin Durant'in 34 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle yıldızlaştığı maçta 76ers'ı geçerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Nets'te Blake Griffin ve Nic Claxton da 17'şer sayıyla sezonun 21. galibiyetine katkı sağladı.

Peş peşe 3. olmak üzere 15. yenilgisini yaşayan 76ers'ta Joel Embiid 32 sayı, 9 ribaunt 6 asistle mücadele etti. Seth Curry'nin 29 sayı attığı mücadelede milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise forma giymedi.

KNICKS, ROCKETS'I GEÇTİ
New York Knicks, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de forma giydiği Houston Rockets'a konuk olduğu karşılaşmayı 116-103 kazandı. Sezonun 13. galibiyetini elde eden Knicks'te Immanuel Quickley 24, Evan Fournier 23 sayıyla oynadı. Daniel Theis'ın 22, Jae'Sean Tate'in 20 sayısı, Rockets'ın 20. mağlubiyetini engelleyemedi. Alperen Şengün ise 15 dakika 24 saniye süre aldığı mücadeleyi 1 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 2 blokla tamamladı.

SONUÇLAR
Indiana Pacers-Detroit Pistons: 122-113
Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 114-105
Houston Rockets-New York Knicks: 103-116
Phoenix Suns-Washington Wizards: 118-98

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NBA'de Kevin Durant'ten Philadelphia 76ers'a 34 sayı
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