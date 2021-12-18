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Giriş Tarihi: 18.12.2021 14:50

NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami Heat, Orlando Magic'i mağlup etti

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NBA’de Ömer Faruk Yurtseven’in takımı Miami Heat, Orlando Magic’i mağlup etti

NBA'de milli oyuncumuz Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Miami Heat, konuk olduğu Orlando Magic'i 115-105 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Heat, Magic'i yenerek 18. galibiyetine ulaştı. Konuk takımda Max Strus 32 sayı, 7 ribaunt, Gabe Vincent 27 sayı, 4 asist, Kyle Lowry 11 sayı, 15 asistle galibiyete katkı sağladı. Ömer Faruk Yurtseven ise 21 dakika 16 saniye süre aldığı mücadeleyi 5 sayı, 12 ribauntla tamamladı. Bu sezon 25. mağlubiyetini yaşayan Magic'te Franz Wagner 27 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Gary Harris 20 sayı, 5 asist kaydetti.

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Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, deplasmanda Boston Celtics'i 111-107'lik skorla geçti. Üst üste 3. olmak üzere 24. maçını kazanan Warriors'ta Stephen Curry 30 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Andrew Wiggins 27 sayı, 6 ribauntla oynadı. Sezonun 15. yenilgisini yaşayan Celtics'te Jayson Tatum 27 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Jaylen Brown ise 20 sayı, 9 ribaunt üretti.

SONUÇLAR
Orlando Magic-Miami Heat: 105-115
Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 115-133
Boston Celtics-Golden State Warriors: 107-111
New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 116-112 (Uzatmada)
Utah Jazz-San Antonio Spurs: 126-128
Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 110-92
Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 125-116
Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 105-124

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NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Miami Heat, Orlando Magic'i mağlup etti
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