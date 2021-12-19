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Giriş Tarihi: 19.12.2021 11:27

Cedi Osman şov yaptı Cavaliers fark attı

AA
Cedi Osman şov yaptı Cavaliers fark attı

NBA'de milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks'ı konuk etti. Cedi Osman'ın 23 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalmalık performans gösterdiği mücadeleyi Cavaliers 119-90 kazandı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde Cleveland Cavaliers, milli oyuncu Cedi Osman'ın üstün performansının yardımıyla Milwaukee Bucks'ı 119-90 mağlup etti.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Bu sezon öncekine oranla daha istikrarlı sonuçlara imza atan Cavaliers, galibiyet serisini 6 maça, Milwaukee Bucks deplasmanında çıkardı.

Sezonun 19. galibiyetine ulaşan Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers'ta sahada 27 dakika kalan Cedi Osman 23 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalmalık performansıyla takımının en skorer oyuncusu oldu ve galibiyette başrolü oynadı. Darius Garland 22 sayı ve 6 asist, Ricky Rubio 15 sayı ve 10 asist, Kevin Love 15 sayı ve 7 ribaunt, Jarrett Allen 14 sayıyla maçı tamamladı.

Sezonun 13. mağlubiyetini alan Bucks'ta Jordan Nwora 28 sayı ve 11 ribaunt, Sandro Mamukelashvili 17, George Hill 14 sayı, DeMarcus Cousins 12'şer sayı ve ribauntla mücadele etti.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN GALİBİYETE 9 SAYILIK KATKI

Batı Konferansı temsilcisi Houston Rockets, bu sezon 10. galibiyetine, konuk olduğu Detroit Pistons'ı 116-107 mağlup ederek ulaştı.

Rockets'ta Türk oyuncu Alperen Şengün, 22 dakika süre bulduğu maçı 9 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve 2 blokla tamamlayarak galibiyette pay sahibi oldu. Christian Wood'un 21 sayıyla en skorer oyuncu olduğu Rockets'ta Eric Gordon 18, Garrison Mathews 16 sayıyla öne çıktı.

Pistons'ta Saddiq Bey 23 sayı, Cade Cunningham 21 sayı ve 11 asist, Isaiah Stewart ise 16 sayı ve 8 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Houston Rockets: 107-116

Boston Celtics-New York Knicks: 114-107

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 93-100

Toronto Raptors-Golden State Warriors: 119-100

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 104-103

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 90-119

Utah Jazz-Washington Wizards: 103-109

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Cedi Osman şov yaptı Cavaliers fark attı
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