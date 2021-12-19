Cedi Osman şov yaptı Cavaliers fark attı

NBA'e 7 maçla devam edildi. Bu sezon öncekine oranla daha istikrarlı sonuçlara imza atan Cavaliers, galibiyet serisini 6 maça, Milwaukee Bucks deplasmanında çıkardı.

Sezonun 19. galibiyetine ulaşan Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers'ta sahada 27 dakika kalan Cedi Osman 23 sayı, 5 ribaunt, 4 asist ve 1 top çalmalık performansıyla takımının en skorer oyuncusu oldu ve galibiyette başrolü oynadı. Darius Garland 22 sayı ve 6 asist, Ricky Rubio 15 sayı ve 10 asist, Kevin Love 15 sayı ve 7 ribaunt, Jarrett Allen 14 sayıyla maçı tamamladı.

Sezonun 13. mağlubiyetini alan Bucks'ta Jordan Nwora 28 sayı ve 11 ribaunt, Sandro Mamukelashvili 17, George Hill 14 sayı, DeMarcus Cousins 12'şer sayı ve ribauntla mücadele etti.