Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray, Çekya'dan galibiyetle döndü!
Giriş Tarihi: 22.12.2021 23:22 Son Güncelleme: 22.12.2021 23:23

Galatasaray, Çekya'dan galibiyetle döndü!

AA
Galatasaray, Çekya’dan galibiyetle döndü!

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son haftasında Galatasaray Nef, Çekya deplasmanında ERA Nymburk'u 92-86 yendi. Daha önce son 16 turuna kalmayı garantileyen Galatasaray Nef, grubu 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider olarak tamamladı. ERA Nymburk ise grupta 4. mağlubiyetini aldı.

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son haftasında Galatasaray Nef, Çekya deplasmanında ERA Nymburk'u 92-86 yendi. Kralovka Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-22 önde kapatan Galatasaray, soyunma odasına da 46-45 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelere çıkaran (64-75) sarı-kırmızılılar, sahadan da 92-86 galip ayrıldı.

Daha önce son 16 turuna kalmayı garantileyen Galatasaray Nef, grubu 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider olarak tamamladı. ERA Nymburk ise grupta 4. mağlubiyetini aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Memura zam için Ankara'da kritik temaslar! Memur-Sen'den ilk açıklama: Ek zam talebimizi ilettik
Son dakika | Merkez Bankası, kur korumalı TL vadeli mevduat için ilk döviz kuru rakamlarını açıkladı
Son dakika: ABD’li diplomata suçüstü... Kendi pasaportuyla kaçırmaya çalışırken yakalandı....
Türk lirasına yoğun ilgi: 38 yılın en büyük yükselişi
SON DAKİKA: Memura ek zam için Ankara'da peş peşe kritik temaslar! Gözler o saate çevrildi! Başkan Erdoğan kabul edecek...
SON DAKİKA | Döviz kurları çakıldı: Benzin, motorin ve LPG fiyatları için ‘Ciddi düşüş’ olacak
Başkan Erdoğan: Kifayetsiz siyasetçilere darbe heveslilerine sesleniyorum! Türk Milleti kazanacak siz kaybedeceksiniz
Son dakika: 22 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
SON DAKİKA | Dünyaca ünlü ‘Yatırım Gurusu’ konuştu: Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz
Başkan Erdoğan duyurmuştu! İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" desteği
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Çekya'dan galibiyetle döndü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA