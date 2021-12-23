Cedi Osman’lı Cavaliers 6 maç sonra kaybetti

Celtics, konuk ettiği Cavaliers'ı yenerek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi. Celtics'in all-star oyuncusu Jaylen Brown 34 sayıyla sahanın en skoreri oldu. 21 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle "double double" yapan Robert Williams ve 18 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üreten Jayson Tatum, galibiyette önemli rol oynadı.

Cavaliers'ta Darius Garland 28 sayı, 6 asist, 3 top çalma, Kevin Love 18 sayı, 12 ribaunt ve Cedi Osman 13 sayı, 6 ribauntla oynadı.