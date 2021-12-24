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Giriş Tarihi: 24.12.2021 11:35

Stephen Curry 46 sayı attı Golden State Warriors kazandı

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Stephen Curry 46 sayı attı Golden State Warriors kazandı

NBA'de Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin skorer performansıyla Memphis Grizzlies'i 113-104 yendi. Warriors'ta all-star Stephen Curry, 46 sayı, 4'er ribaunt ve asistlik performansıyla takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu.

Takımlardaki koronavirüs vakaları nedeniyle Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets maçının ertelendiği NBA'e, 11 maçla devam edildi. Warriors, sezonun 26. galibiyetini, konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 9 sayı farkla yenerek elde etti.

Warriors'ta all-star Stephen Curry, 46 sayı, 4'er ribaunt ve asistlik performansıyla takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu. Curry, bu sezon üçüncü kez 45 sayı barajının üstüne çıkma başarısını gösterdi. Gary Payton ise 22 sayıyla skora destek verdi.

Bu sezon 14. kez kaybeden Grizzlies'te Ja Morant 21 sayı ve 6 asist, De'Anthony Melton 20 sayı ve 9 ribaunt, Jaren Jackson 20 sayıyla mücadele etti.

LAKERS FARKLI KAYBETTİ

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, San Antonio Spurs, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 138-110 mağlup etti.

Bu sezon 13. kez kazanan Spurs'te oyuna sonradan giren ve 26 dakika sahada kalan Keita Bates-Diop, 11'de 11 saha içi isabetiyle karşılaşmayı 30 sayı ve 7 ribauntla tamamlarken, kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Derrick White 23 sayı ve 7 asist, Lonnie Walker 21 sayı, Keldon Johnson 16 sayı ve 10 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste 4. yenilgisini alan Lakers'ta all-star LeBron James 36 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Russel Westbrook 30 sayı ve 7 ribaunt kaydetse de mağlubiyete engel olamadı.

TÜRK OYUNCULARIN 3'Ü SAHAYA ÇIKTI

Indiana Pacers'ın ağırladığı Houston Rockets'ı 118-106 mağlup ettiği maçta konuk ekipte forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, 20 dakika süre aldığı mücadeleyi 10 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla tamamladı.

Miami Heat'in konuk ettiği Detroit Pistons'ı 115-112'lik skorla geçtiği mücadelede 24 dakika sahada kalan Ömer Faruk Yurtseven, 8 sayı, 12 ribaunt, 1'er asist ve top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu.

Philadelphia 76ers'ın konuk ettiği Atlanta Hawks'a 98-96 mağlup olduğu karşılaşmada ev sahibi takımda forma giyen Furkan Korkmaz, ilk 5'te başlayarak 22 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı ve 1 ribauntla tamamladı.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Houston Rockets: 118-106

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 96-98

Orlando Magic-New Orleans Pelicans: 104-110

Miami Heat-Detroit Pistons: 115-112

New York Knicks-Washington Wizards: 117-124

Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 95-102

Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 107-115

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 113-101

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 128-116

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 113-104

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 110-138

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Stephen Curry 46 sayı attı Golden State Warriors kazandı
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