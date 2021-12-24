Stephen Curry 46 sayı attı Golden State Warriors kazandı

LAKERS FARKLI KAYBETTİ

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, San Antonio Spurs, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 138-110 mağlup etti.

Bu sezon 13. kez kazanan Spurs'te oyuna sonradan giren ve 26 dakika sahada kalan Keita Bates-Diop, 11'de 11 saha içi isabetiyle karşılaşmayı 30 sayı ve 7 ribauntla tamamlarken, kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Derrick White 23 sayı ve 7 asist, Lonnie Walker 21 sayı, Keldon Johnson 16 sayı ve 10 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste 4. yenilgisini alan Lakers'ta all-star LeBron James 36 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Russel Westbrook 30 sayı ve 7 ribaunt kaydetse de mağlubiyete engel olamadı.

TÜRK OYUNCULARIN 3'Ü SAHAYA ÇIKTI

Indiana Pacers'ın ağırladığı Houston Rockets'ı 118-106 mağlup ettiği maçta konuk ekipte forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, 20 dakika süre aldığı mücadeleyi 10 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla tamamladı.

Miami Heat'in konuk ettiği Detroit Pistons'ı 115-112'lik skorla geçtiği mücadelede 24 dakika sahada kalan Ömer Faruk Yurtseven, 8 sayı, 12 ribaunt, 1'er asist ve top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu.

Philadelphia 76ers'ın konuk ettiği Atlanta Hawks'a 98-96 mağlup olduğu karşılaşmada ev sahibi takımda forma giyen Furkan Korkmaz, ilk 5'te başlayarak 22 dakika süre aldığı mücadeleyi 6 sayı ve 1 ribauntla tamamladı.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Houston Rockets: 118-106

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 96-98

Orlando Magic-New Orleans Pelicans: 104-110

Miami Heat-Detroit Pistons: 115-112

New York Knicks-Washington Wizards: 117-124

Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks: 95-102

Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 107-115

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 113-101

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 128-116

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 113-104

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 110-138