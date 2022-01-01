NBA’de Türk derbisinde gülen Ömer Faruk Yurtseven oldu

LEBRON JAMES 43 SAYI ATTI, LAKERS KAZANDI

Los Angeles Lakers, yıldızı LeBron James'in 43 sayı, 14 ribauntla ön plana çıktığı karşılaşmada Portland Trail Blazers'ı 139-106 mağlup etti. Sezonun 18. galibiyetine ulaşan ev sahibi Lakers'ta Russell Westbrook 15 sayı, 13 ribaunt, 12 asistle "triple-double" yaptı. Malik Monk 18, Carmelo Anthony de 16 sayı kaydetti. Peş peşe 4. olmak üzere 22. yenilgisini yaşayan Trail Blazers'ta Ben McLemore 28, Damian Lillard 18 sayı buldu.