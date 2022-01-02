ING Basketbol Süper Ligi’nde tarihi maç! TOFAŞ 90 sayı fark attı...

ING Basketbol Süper Ligi'nde tarihe geçen bir maç oynandı. 15. haftasında TOFAŞ, HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 90 sayı farkla 145-55 mağlup ederek tarihe geçen bir fark attı.
TOFAŞ, maçın 2. çeyreğinde 54 sayı attı.
TOFAŞ: Zubcic 21, Berk Uğurlu 4, Cruz 7, Cook 20, Muhsin Yaşar 6, Emre Tanışan 14, Shepherd 21, Berke Büyüktuncel 14, Yiğit Arslan 19, Bora Satır 4, Simmons 11, Ali Taşkın 4
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Bilgehan Diril 14, Onur Özkapıcı 8, Alp Özbudak 10, Hüseyin Çevirgen 10, Kayra Can Müezzinloğlu 3, Arif Şengül, Batuhan Güvenen, Bilal Buğra Kaban, Ahmet İlbal Demir 7, Yusuf Ali Türkoğlu 3
1. Periyot: 27-15
Devre: 81-34
3. Periyot: 106-48
4. Periyot: 145-55