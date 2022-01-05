Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri CSKA Moskova-Barcelona maçı da ertelendi
Giriş Tarihi: 5.1.2022 13:49

CSKA Moskova-Barcelona maçı da ertelendi

AA
CSKA Moskova-Barcelona maçı da ertelendi

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan CSKA Moskova-Barcelona maçı da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

THY Avrupa Ligi'nden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ocak Cuma günü oynanması planlanan CSKA Moskova ile Barcelona arasındaki maçın ertelendiği duyuruldu.

Barcelona'nın, birkaç oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonrası oynamaya uygun oyuncu sayısının 8'den az olması nedeniyle maçın askıya alınmasını istediği ifade edildi.

THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında oynanması planlanan 9 maçın 8'i yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Ligin 19. haftasında sadece AX Armani Exchange Milan-Zenit maçı 7 Ocak Cuma günü yapılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan’ın faiz düşürme kararına halktan büyük destek
Sapık öğretmen! Özel derste çocuklara taciz dehşete düşürdü
İrem’in ailesi, SABAH’a konuştu! "Kedileri onu arıyor, ağlıyor, yatağında yatıyor"
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurmuştu! Emekli maaşlarında yeni gelişme: TBMM'ye sunuldu
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile Yaşar İpek aşk mı yaşıyor? İlk açıklama böyle geldi!
SON DAKİKA: MEB Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar kapanacak mı, online eğitime geçilecek mi?
SON DAKİKA | Market ve mağazalarda yeni dönem! Bakan duyurdu: Artık zorunlu oldu!
Açılış tarihi belli oldu! 'Ölüm yolu'nda sona yaklaşıldı
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den 'enflasyonla mücadele' mesajı
Oyuncu Özge Özder 'büyüklük bende kalsın' dedi! “Alkolün ve gençliğin etkisiyle istemeden oldu"
ARKADAŞINA GÖNDER
CSKA Moskova-Barcelona maçı da ertelendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA