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Giriş Tarihi: 5.1.2022 10:40

Lakers Sacramento Kings'i LeBron ile devirdi

İHA
Lakers Sacramento Kings’i LeBron ile devirdi

NBA'de Los Angeles Lakers, evinde karşı karşıya geldiği Sacramento Kings'i 122-114'lük skorla yenerken, Lakers'ta LeBron James 31 sayı ile oynadı ve maçın en skoreri oldu.

NBA'de normal sezona 5 karşılaşma ile devam edildi. Los Angeles Lakers evinde karşılaştığı Sacramento Kings'i 122-114'lük skorla mağlup etti ve üst üste 3. toplamda da 20. galibiyetini elde etti.

Lakers'ta LeBron James 31 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle mücadele ederek maçın en skoreri olurken, takımda Malik Monk 24, Russell Westbrook ile Talen Horton Tucker 19'ar sayı ile katkıda bulundu.

Bu sezonki 23. mağlubiyetini alan Sacramento'da De'Aaron Fox'un 30 ve Buddy Hield'ın 26 sayısını yenilgiyi önleyemedi.

NBA'de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Toronto Raptors: 129 - San Antonio Spurs: 104
Cleveland Cavaliers: 106 - Memphis Grizzlies: 110
New York Knicks: 104 - Indiana Pacers: 94
New Orleans Pelicans: 110 - Phoenix Suns: 123
Los Angeles Lakers: 122 - Sacramento Kings: 114

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Lakers Sacramento Kings'i LeBron ile devirdi
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