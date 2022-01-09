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Giriş Tarihi: 10.1.2022 00:04 Son Güncelleme: 10.1.2022 00:05

Galatasaray'dan Büyükçekmece'ye 20 sayı fark!

AA
Galatasaray’dan Büyükçekmece’ye 20 sayı fark!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Nef, sahasında Büyükçekmece Basketbol'u 98-78 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray Nef, sahasında Büyükçekmece Basketbol'u 98-78 mağlup etti.

GALATASARAY NEF: 98 - BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: 78

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ali Şakacı, Polat Parlak

Galatasaray Nef: Trimble 21, Bost 14, Sadık Emir Kabaca 5, Okben Ulubay 12, Kravish 14, Rıdvan Öncel 11, Canberk Kuş 2, Ege Tan Yıldızoğlu 2, Eray Aydoğan 1, Ege Arar 7, Blackshear 9

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 9, Enes Berkay Taşkıran 11, Bruinsma 12, Miller 13, Herun 9, White 8, Caner Erdeniz 3, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 3, Mustafa Kurtuldum 4, Kadir Bayram 4, Mükremin Deniz Kılıçlı 2,

1. Periyot: 28-24

Devre: 50-42

3. Periyot: 74-58

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Galatasaray'dan Büyükçekmece'ye 20 sayı fark!
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