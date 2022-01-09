Hidayet Türkoğlu'nda Kobe Bryant itirafı! "O pozisyonu unutamıyorum"

Türk basketbolunun alt yapısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkoğlu, "Bizim dönemimizde Türk basketbolunda bir jenerasyon değişikliği yaşandı. Bu süreçte bizler gençlerimize güvendik, onlara destek olup daha fazla süreler almasını sağladık.

Milli takımlarımızda iyi bir jenerasyon oluşturmak için hem kulüplerimizle ortak çalışıyoruz hem de kendi içimizde organize ettiğimiz sistemli bir idari yapılanmamız var. Milli takımlarımızdaki yeni jenerasyonumuzun başarıları deneyimlerine paralel olarak önümüzdeki süreçte artacaktır. Yeni ve genç sporcularımızın kısa sürede elde ettiği başarılar da bunun kanıtı bence" diye konuştu.