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Giriş Tarihi: 9.1.2022 12:43 Son Güncelleme: 9.1.2022 12:48

Ömer Yurtseven'den inanılmaz istatistik! Shaquille O'Neal sonrası...

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Ömer Yurtseven’den inanılmaz istatistik! Shaquille O’Neal sonrası...

NBA'de milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat, Phoenix Suns'ı 123-100 mağlup etti. Ömer Faruk Yurtseven, Shaquille O'Neal'dan bu yana çaylak sezonunda 4 maç arka arkaya 15+ ribaund alan ilk isim oldu. Ömer, Blake Griffin'in çaylak sezonunda 11 maçta peş peşe 12+ ribaund alma rekoruna da ortak oldu.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Miami Heat, Phoenix Suns'ı yenerek rakibinin üç maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Ömer Faruk Yurtseven'in 34 dakika süre aldığı maçta rakibini 23 sayı farkla yenen Miami Heat, bu sezon 25. galibiyetini elde etti. Milli basketbolcu, 7 sayı, 16 ribaunt, 8 asist, 2 top çalma ile Heat'in galibiyetinde önemli rol oynadı.

Yurtseven, 8 asist ile NBA'deki en iyi asist performansına da ulaştı.

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SABONİS'İN 42 SAYILIK KARİYER REKORU

Domantas Sabonis'in 42 sayı ile kariyer rekoru kırdığı maçta Indiana Pacers, Utah Jazz'ı 125-113 yendi. Sabonis, 7'de 7'lik bir şutla ilk çeyrekte 42 sayının 17'sini kaydetti.

Lance Stephenson, Pacers'ta yedek kulübesinden 16 sayı, 14 asist ve dört top çalma ile oynadı. Indiana adına Duane Washington 16 sayı ve Justin Holiday 15 sayı ekledi.

Donovan Mitchell, 36 sayı ve 9 asistle Utah'ın en skorer ismi oldu. Jazz'da Bojan Bogdanovic 21, Jordan Clarkson 18 sayı kaydetti.

GRİZZLİES ÜST ÜSTE 8. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ

Memphis Grizzlies, Los Angeles Clippers'ı 123-108 yenerek üst üste sekizinci galibiyetini aldı. Grizzlies, 2015'ten beri NBA'de ilk defa sekiz maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Grizzlies'da Jaren Jackson, 26 sayı ve Desmond Bane 23 sayı ile oynadı.

SONUÇLAR

LA Clippers - Memphis Grizzlies: 108-123

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 114-106

Detroit Pistons-Orlando Magic: 97-92

Indiana Pacers-Utah Jazz: 125-113

Boston Celtics-New York Knicks: 99-75

Phoenix Suns-Miami Heat: 100-123

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Ömer Yurtseven'den inanılmaz istatistik! Shaquille O'Neal sonrası...
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