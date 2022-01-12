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Giriş Tarihi: 12.1.2022 23:26

Beşiktaş Icrypex evinde Hapoel U-Net Holon'a mağlup oldu!

AA
Beşiktaş Icrypex evinde Hapoel U-Net Holon’a mağlup oldu!

Beşiktaş Icrypex, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in mücadelesi ikinci maçında, sahasında İsrail temsilcisi Hapoel U-Net Holon'a 72-70 mağlup oldu.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki maça üstün başlayan ve 6-0'lık skor sonrası rakibine erken mola aldıran siyah-beyazlı takım, maçın ilk çeyreğini 26-13 önde tamamladı, soyunma odasına da 44-37 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte konuk takımın farkı eritmesi sonrası final periyoduna 55-53 siyah-beyazlı takımın üstünlüğü ile gidildi.

Dördüncü periyoda da etkili başlayan Hapoel U-Net Holon, Beşiktaş'ın hiç sayı üretemediği periyodun başında 7 sayı farkla 62-55 öne geçti. Son periyodun ilk 3 dakikasında sayı bulamayan siyah-beyazlı takım, Kenan Sipahi'den gelen 5 sayı ile bu seriye son verdi. Karşılaşmanın dördüncü periyodunun son dakikası büyük bir heyecana sahne oldu ve İsrail temsilcisi maçtan 72-70 galip ayrıldı.

Hapoel U-Net Holon'da Chris Johnson, müsabakada kaydettiği 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olarak alınan galibiyette önemli rol oynadı. İki takım arasında İsrail'de yapılan ilk maçı siyah-beyazlı takım, 73-72 kazanmıştı. Son 16 turuna yükselen takımı, 18 Ocak Salı günü İsrail'de yapılacak 3. maç belirleyecek.

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: 70 - HAPOEL U-NET HOLON: 72

Salon: BJK Akatlar

Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 15, Egehan Arna 17, Lawson 13, Furkan Haltalı 4, Ercan Osmani 12, Mehmet Yağmur 1, Reaves 6, Hollis-Jefferson 2, Bluiett

Hapoel U-Net Holon: Zack 6, Ragland 10, Smith 11, Johnson 18, Bourdillon, Menco 14, Pnini 3, Kyser 6, Misgav 4

1. Periyot: 26-13

Devre: 44-37

3. Periyot: 55-53

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Beşiktaş Icrypex evinde Hapoel U-Net Holon'a mağlup oldu!
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