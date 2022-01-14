Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Son dakika: Ergin Ataman, Barcelona-Anadolu Efes maçına damga vurdu! İspanyol taraftarları çıldırttı
Giriş Tarihi: 14.1.2022 09:48 Son Güncelleme: 14.1.2022 09:56

Son dakika: Ergin Ataman, Barcelona-Anadolu Efes maçına damga vurdu! İspanyol taraftarları çıldırttı

Son dakika: Ergin Ataman, Barcelona-Anadolu Efes maçına damga vurdu! İspanyol taraftarları çıldırttı

THY EuroLeague'de son şampiyon Anadolu Efes'in deplasmanda Barcelona ile karşılaştığı maça Ergin Ataman damga vurdu. Tecrübeli teknik adam üçüncü çeyreğin bitimine az bir dakika kala oyundan atılınca sahadan çıkmak istemedi. Ergin Ataman, Barcelona taraftarının tepkisinin ardından yaptığı hareketle İspanyolları çıldırttı.

THY EuroLeague'in 21. haftasında oynanan Barcelona- Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın oyundan ihraç edilmesi damga vurdu. Üçüncü çeyreğin bitmesine 7 dakika 27 saniye kala oyundan atılan Ataman, önce sahadan çıkmak istemedi ve bench'e geri oturdu.

HAKEMLER ISRAR ETTİ
Hakemlerin ısrarı sonrası oyundan çıkmaya ikna olan Ergin Ataman, parkeden ayrılırken Barcelona taraftarının tepkisine maruz kaldı. Tecrübeli antrenör taraftarların tepkisine, iki yumruğunu havaya kaldırıp "Kupayı ben kazandım" işareti yaparak karşılık verdi ve sahadan ayrıldı.



GEÇEN SENE BARCELONA'YI YENEREK ŞAMPİYON OLMUŞTU
THY Euroleague'in 21. haftasında oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 82-77 kaybetti. Anadolu Efes geçtiğimiz sezon THY Euroleague finalinde Barcelona'yı yenerek kupanın sahibi olmuştu.

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Son dakika: Ergin Ataman, Barcelona-Anadolu Efes maçına damga vurdu! İspanyol taraftarları çıldırttı
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