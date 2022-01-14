Son dakika: Ergin Ataman, Barcelona-Anadolu Efes maçına damga vurdu! İspanyol taraftarları çıldırttı

HAKEMLER ISRAR ETTİ

Hakemlerin ısrarı sonrası oyundan çıkmaya ikna olan Ergin Ataman, parkeden ayrılırken Barcelona taraftarının tepkisine maruz kaldı. Tecrübeli antrenör taraftarların tepkisine, iki yumruğunu havaya kaldırıp "Kupayı ben kazandım" işareti yaparak karşılık verdi ve sahadan ayrıldı.