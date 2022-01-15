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Giriş Tarihi: 15.1.2022 21:48 Son Güncelleme: 15.1.2022 21:48

Darüşşakafa 25 sayı geriden gelip Galatasaray'ı yıktı!

AA
Darüşşakafa 25 sayı geriden gelip Galatasaray’ı yıktı!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafaka, 25 sayı geri düştüğü karşılaşmada Galatasaray Nef'i 83-82 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Darüşşafaka, 25 sayı geri düştüğü karşılaşmada Galatasaray Nef'i 83-82 mağlup etti. İki takımın kolay sayılar bularak başladığı müsabakada dış atışlardan 7'de 6 isabet kaydeden Galatasaray Nef, Trimble'ın 13 sayılık katkı verdiği ilk periyodu 28-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmada ve hücumda organize olmakta zorlanan Darüşşafaka karşısında Akoon-Purcell'in skorer oyunuyla farkı 20 sayıya kadar çıkaran Galatasaray, soyunma odasına 54-36 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Galatasaray, 27. dakikada farkı 25 sayıya kadar çıkardı. Kalan bölümde savunmasını sertleştiren ve hücumda daha etkili olan Darüşşafaka, farkı 14 sayıya indirdi. Galatasaray, son bölüme 69-55 önde girdi.

Karşılaşmanın dördüncü çeyreği büyük bir heyecana sahne oldu. Bu periyoda 10-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka, 33. dakikada farkı 4 sayıya çekti: 65-69. Taraftarının desteğini arkasına alan ve baskısını artıran yeşil-siyahlılar, Caupain'in basket ve faulden kaydettiği sayılarla bitime 14 saniye kala öne geçti: 83-82. Galatasaray Nef, son hücumda Okben Ulubay ile isabet sağlayamadı ve Darüşşafaka karşılaşmadan 83-82 galip ayrıldı.

DARÜŞŞAFAKA: 83 - GALATASARAY NEF: 82

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Batuhan Söylemezoğlu

Darüşşafaka: Doğuş Özdemiroğlu 16, Caupain 4, Pineiro 21, Boothe 9, Olaseni 10, Cullough 8, Ragıp Berke Atar, Troy Selim Şav, Can Maxim Mutaf, Ege Özçelik, Sinan Güler 15, Görkem Doğan

Galatasaray Nef: Bost 8, Trimble 24, Sadık Emir Kabaca 2, Akoon-Purcell 22, Kravish 10, Okben Ulubay 9, Eray Aydoğan 3, Ege Arar 1, Blackshear 3, Rıdvan Öncel

1. Periyot: 18-28

Devre: 36-54

3. Periyot: 55-69

Beş faulle çıkanlar: 36.53 Rıdvan Öncel (Galatasaray Nef), 37.10 Sinan Güler (Darüşşafaka)

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Darüşşakafa 25 sayı geriden gelip Galatasaray'ı yıktı!
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