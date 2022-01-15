Darüşşakafa 25 sayı geriden gelip Galatasaray’ı yıktı!

Üçüncü periyotta Galatasaray, 27. dakikada farkı 25 sayıya kadar çıkardı. Kalan bölümde savunmasını sertleştiren ve hücumda daha etkili olan Darüşşafaka, farkı 14 sayıya indirdi. Galatasaray, son bölüme 69-55 önde girdi.

Karşılaşmanın dördüncü çeyreği büyük bir heyecana sahne oldu. Bu periyoda 10-0'lık seriyle başlayan Darüşşafaka, 33. dakikada farkı 4 sayıya çekti: 65-69. Taraftarının desteğini arkasına alan ve baskısını artıran yeşil-siyahlılar, Caupain'in basket ve faulden kaydettiği sayılarla bitime 14 saniye kala öne geçti: 83-82. Galatasaray Nef, son hücumda Okben Ulubay ile isabet sağlayamadı ve Darüşşafaka karşılaşmadan 83-82 galip ayrıldı.