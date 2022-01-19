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Giriş Tarihi: 19.1.2022 16:05

Fenerbahçe Beko'da koronavirüs şoku devam ediyor!

AA
Fenerbahçe Beko’da koronavirüs şoku devam ediyor!

Fenerbahçe Beko basketbol takımında koronavirüs şoku devam ediyor. Yapılan resmi açıklamaya göre takımdan bir oyuncu olmak üzere iki kişinin korovirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda biri oyuncu olmak üzere 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mızdan bir oyuncu ve bir idari ekip çalışanının Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Test sonucu pozitif olan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertli takımda daha önce başantrenör Aleksandar Djordjevic'in de Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyurulmuştu.

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Fenerbahçe Beko'da koronavirüs şoku devam ediyor!
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