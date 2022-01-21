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Giriş Tarihi: 21.1.2022 10:37

Pınar Karşıyaka Avrupa'ya veda etti

İHA
Pınar Karşıyaka Avrupa’ya veda etti

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In Turu üçüncü maçında İspanya'nın Tenerife takımına deplasmanda 74-71'lik skorla yenilerek seride 2-1 geriye düşen Pınar Karşıyaka, Avrupa'ya erken veda etti. Karşıyaka, geçtiğimiz sezon final oynadığı turnuvada bu sezon son 16 turuna kalamadan Avrupa defterini kapatmış oldu.

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In turu üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, İspanya'nın Lenovo Tenerife takımına konuk oldu.

Maça kötü bir başlangıç yapan Karşıyaka, ilk seti 17-11'lik skorla geride kapattı. İkinci sette de üstünlüğü sağlayamayan yeşil-kırmızılılar, devreye 37-29 geride girdi.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan İzmir ekibi, farkı 5'e düşürerek son periyoda 58-53 geride girdi. Büyük bir mücadelenin yaşandığı son sette öne geçmeyi de başaran Karşıyaka, son 1 dakikada rakibini savunamayarak geriye düştü ve maçı 74-71 kaybetti. Bu sonuçla Karşıyaka, Play-In turu serisini 2-1 kaybederek Avrupa'ya veda etti. Karşıyaka, geçtiğimiz sezon bu turnuvada final oynamış ve turnuvayı ikinci olarak tamamlamıştı.

"KAZANMAYI HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Zor bir maç oldu. Buraya kadar maçlarımızı çok zor ve sıkışık bir takvimde oynadık. İlk yarı kötüydük, özellikle hücumda çok hata yaptık. İkici yarıda daha iyiydik, sahada hep beraber mücadele ettik. Karakterimizi ortaya koyarak 15-16 sayı farktan geriye döndük ancak kazanmamıza yetmedi. Maçın sonunda kazanan taraf biz olabilirdik ve bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Fakat son dakikalarda yanlış tercihlerimiz olduğunu da kabul etmeliyiz. Tenerife'yi tebrik ediyorum" dedi.

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Pınar Karşıyaka Avrupa'ya veda etti
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