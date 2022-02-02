Alperen Şengün’ün All Star heyecanı! Çaylaklar kadrosuna seçildi

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bu yıl farklı formatta oynanacak "Yükselen Yıldızlar" maçında 28 basketbolcu mücadele edecek.

ABD'nin Cleveland kentinde 19 Şubat Cumartesi günü sabaha karşı gerçekleştirilecek üç maçlık organizasyonda çaylak ve ikinci sezonunu geçiren 12'şer oyuncu ile NBA Gelişim Ligi'nden 4 basketbolcu yer alacak.

Rick Barry, Gary Payton, Isiah Thomas ve James Worthy antrenörlüğündeki oyuncular draft edilerek 4 takıma ayrılacak.