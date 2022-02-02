Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Şaziye İvegin Üner'e milli takım görevi
Giriş Tarihi: 2.2.2022 14:21 Son Güncelleme: 2.2.2022 14:21

Şaziye İvegin Üner'e milli takım görevi

İHA
Şaziye İvegin Üner’e milli takım görevi

Türkiye Basketbol Federasyonu, eski milli basketbolcu Şaziye İvegin Üner'in kadın milli takımlar sorumlusu olduğunu açıkladı.

Eski milli basketbolcu Şaziye İvegin Üner, TBF Kadın Milli Takımlar Sorumlusu oldu.

Konuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Kadın Milli Takımlar Sorumlusu Şaziye İvegin Üner oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Şaziye İvegin Üner'e yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kariyerine Botaş'ta başlayan Şaziye İvegin Üner, Fenerbahçe, New Wash Mortigarda, Beşiktaş Cola Turka, Spartak Moskova, Galatsaray Medical Park, Mersin Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi BGD ve Mersin ÇBK takımlarında forma giymişti. Üner ayrıca 329 kez de ay-yıldızlı formayı terletti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kentsel dönüşüm için son dakika kredi kararı: Başkan Erdoğan imzaladı
Son dakika haberi - Çinli iş adamına akılalmaz tuzak: Eşi 'kocamı soyuyorlar' diyerek isyan etti
Son dakika haberi | Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İndirim kampanyalarında büyük değişim
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İBB'ye sert tepki: Yaptığımız tünelleri kapatıyorlar
Son dakika - Kılıçdaroğlu yine duvara tosladı! 'İhale' iftirası gözler önüne serildi: İşte 7 yalan 7 gerçek
Milli Savunma Bakanı Akar: Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin inleri başlarına yıkıldı
Ahmet Necdet Sezer Jurassic Park’ta ortaya çıktı
Faturayı kim ödedi?
Sosyal medyada tepki çeken görüntü! AK Partilileri katletmekle tehdit ettiler
Başımızı bu çuvala kim uydurdu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Şaziye İvegin Üner'e milli takım görevi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA