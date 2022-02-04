All-Star maçının yedekleri belli oldu

2022 NBA All-Star maçının kaptanları ve ilk 5 oyuncuları, taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oylarıyla belirlenmişti.

En fazla oy alan isimler LeBron James (Los Angeles Lakers) ve Kevin Durant (Brooklyn Nets) kaptan seçilmişti.

Doğu'da Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), DeMar DeRozan (Chicago Bulls) ve Trae Young (Atlanta Hawks), Batı'da ise Nikola Jokic (Denver Nuggets), Stephen Curry, Andrew Wiggins (Golden State Warriors) ve Ja Morant (Memphis Grizzlies) ilk 5'te sahaya çıkma hakkı kazanmıştı.

Takım kadroları ise kaptanlar LeBron James ve Kevin Durant tarafından 11 Şubat'ta canlı yayında gerçekleştirilecek draft ile belirlenecek.