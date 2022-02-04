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Giriş Tarihi: 4.2.2022 11:45 Son Güncelleme: 4.2.2022 11:46

All-Star maçının yedekleri belli oldu

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All-Star maçının yedekleri belli oldu

21 Şubat'ta ABD'nin Cleveland kentinde oynanacak All-Star maçında forma giyecek yedek oyuncular belirlendi. Müsabakada yer alacak 14 basketbolcu başantrenörlerin oylarıyla seçildi.

Amerikan Basketbol Ligi All-Star maçında yer alacak yedek oyuncular belli oldu.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 21 Şubat'ta ABD'nin Cleveland kentinde oynanacak karşılaşmada görev alacak 14 yedek oyuncu, başantrenörlerin oylarıyla belirlendi.

Doğu Konferansı'nda Jimmy Butler (Miami Heat), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), James Harden (Brooklyn Nets), Zach LaVine (Chicago Bulls), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) ve Fred VanVleet (Toronto Raptors) yedeklerde yer aldı.

Batı Konferansı'nda ise Chris Paul, Devin Booker (Phoenix Suns), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Rudy Gobert, Donovan Mitchell (Utah Jazz), Draymond Green (Golden State Warriors) ve Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves) yedekler arasına girdi.

2022 NBA All-Star maçının kaptanları ve ilk 5 oyuncuları, taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oylarıyla belirlenmişti.

En fazla oy alan isimler LeBron James (Los Angeles Lakers) ve Kevin Durant (Brooklyn Nets) kaptan seçilmişti.

Doğu'da Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), DeMar DeRozan (Chicago Bulls) ve Trae Young (Atlanta Hawks), Batı'da ise Nikola Jokic (Denver Nuggets), Stephen Curry, Andrew Wiggins (Golden State Warriors) ve Ja Morant (Memphis Grizzlies) ilk 5'te sahaya çıkma hakkı kazanmıştı.

Takım kadroları ise kaptanlar LeBron James ve Kevin Durant tarafından 11 Şubat'ta canlı yayında gerçekleştirilecek draft ile belirlenecek.

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All-Star maçının yedekleri belli oldu
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