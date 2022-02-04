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Giriş Tarihi: 4.2.2022 22:40

Anadolu Efes, EuroLeague'de Asvel'i 78-72 yendi

AA
Anadolu Efes, EuroLeague’de Asvel’i 78-72 yendi

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 78-72 yendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyondaki 23. karşılaşmasında 12. galibiyetini elde etti. Ligde bir müsabakası tehir edilen LDLC ASVEL ise oynadığı 24. maçta 15. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu 16-15 üstün geçen LDLC ASVEL, Knight'ın etkili performansıyla soyunma odasına da 36-32 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, Simon, Micic, Pleiss ve Larkin'in basketleriyle 27. dakikada 48-40 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, son çeyreğe 54-50 üstün girdi.

Son periyoda iyi başlayan Anadolu Efes, Beaubois, Moerman ve Larkin ile ürettiği sayılarla 34. dakikada farkı 14 sayıya (68-54) çıkardı. LDLC ASVEL, Strazel ve Jones ile farkı kapatmaya çalışırken, Anadolu Efes son dakikaya da 73-68 önde girdi. Kalan sürede de üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlı takım, salondan 78-72 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Anne Panther (Almanya), Rain Peerandi (Estonya)

Anadolu Efes: Larkin 19, Beaubois 10, Simon 14, Singleton 4, Pleiss 12, Micic 7, Dunston 9, Bryant, Moerman 3

LDLC ASVEL: Jones 13, Knight 21, Kahudi, Risacher, Gist 4, Lacombe 6, Strazel 13, Antetokounmpo 2, Fall 6, Osetkowski 7

1. Periyot: 15-16

Devre: 32-36

3. Periyot: 54-50

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Anadolu Efes, EuroLeague'de Asvel'i 78-72 yendi
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