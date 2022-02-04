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Giriş Tarihi: 4.2.2022 08:12 Son Güncelleme: 4.2.2022 08:20

Milano-Fenerbahçe Beko maçında kavga! Son düdükten sonra ortalık gerildi...

Milano-Fenerbahçe Beko maçında kavga! Son düdükten sonra ortalık gerildi...

THY Euroleague'de dün oynanan Milano-Fenerbahçe Beko maçında kazanan 71-60'lık skorla temsilcimiz Fenerbahçe Beko oldu. Maça damga vuran olay size son düdükten çıkan kavga oldu. Milano oyuncusu Kyle Hines'ın sözlü bir şekilde Fenerbahçe Beko'lu oyunculara sataşmasından sonra ortalık bir anda gerildi ve oyuncular birbirine girdi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Turkish Airlines EuroLeague 25. hafta maçında AX Armani Exchange Milano'ya konuk oldu. Zorlu deplasmandan 60-71 galip ayrılan Takımımız, EuroLeague'deki 11. galibiyetine imza attı.

Üst üste dördüncü, son 9 maçta ise sekizinci galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, iyi performansını sürdürdü. Çift maç haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe Beko, 21. maçında 11. galibiyetini elde etti. AX Armani Exchange Milan'ın 5 maçlık galibiyet serisi ise Fenerbahçe Beko karşısında sona erdi. İtalyan temsilcisi 22. maçında 7. yenilgisini yaşadı.

MAÇIN SONUNDA KAVGA ÇIKTI

Öte yandan karşılaşmanın sona ermesiyle iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Kyle Hines'ın Fenerbahçeli basketbolculara sözlü bir şekilde sataşmasından sonra sinirler bir anda gerildi ve iki takım basketbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile Milano'dan Sergio Rodriguez arasında da tartışma çıkarken, teknik ekiplerin ve salonda bulunan görevlilerin araya girmesiyle sözlü tartışmada olaylar çok büyümeden sonlandı.

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Milano-Fenerbahçe Beko maçında kavga! Son düdükten sonra ortalık gerildi...
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