TBF Başkan Vekili Ömer Onan’dan koronavirüs açıklaması!

Bitci Türkiye Kupası'nın kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan TBF Başkan Vekili Ömer Onan, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda güncelleme yaptıklarını belirtti.

Sürecin yaşandığı 2 yılda büyük zorluklar çektiklerini ve yıprandıklarını vurgulayan Onan, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda güncelleme yapıyoruz. Salgın başladıktan sonra karantina 14 gündü, sonra test yapılıyordu. Ardından 10 güne indi ve alınan son kararla da artık 7 güne iniyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu '7 gün sonunda herkes test yapmadan hayatına devam edebilir ve maçlarını oynayabilir' dedi. Biz de talimatlarımızı buna göre değiştirdik. THY Avrupa Ligi'nde de 7 günün ardından maçlar oynanıyor. Her kulübe eşit olarak talimatları uyguluyoruz. Bu süreç kolay değil. 2 senedir çok yıprandık. Elimizden geldiğince maçları oynatmaya devam ediyoruz. Her zaman Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlarla formatımızı yapıyoruz ve bu format içinde oynamaya devam edeceğiz."