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Giriş Tarihi: 14.2.2022 10:28

NBA'de Atlanta Hawks'u deviren Boston Celtics galibiyet serisini 8 maça çıkardı

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NBA’de Atlanta Hawks’u deviren Boston Celtics galibiyet serisini 8 maça çıkardı

NBA'de Atlanta Hawks'u 105-95 yenen Boston Celtics peş peşe 8. galibiyetini aldı. Celtics'te Jayson Tatum'un 38 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Hawks'un yıldızı Trae Young'ın 30 sayı, 10 asisti mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 2 karşılaşmayla devam edildi. Celtics, all-star oyuncusu Jayson Tatum'un 38 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı maçta Hawks'u mağlup etti. Ev sahibi Celtics'te Jaylen Brown 17 sayı, 9 ribaunt, Marcus Smart 13 sayı, 7 asist, 6 ribauntluk katkı sundu.

Hawks'ta Trae Young'ın 30 sayı, 10 asist ve Bogdan Bogdanovic'in 26 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

TIMBERWOLVES, PACERS DEPLASMANINDA KAZANDI
Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards'ın 37 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalmalık performansıyla öne çıktığı Indiana Pacers mücadelesinden 129-120 galip ayrıldı. Misafir Timberwolves'ta D'Angelo Russell 23 sayı, 6 asist, Karl-Anthony Towns 15 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Arka arkaya 6. maçını kaybeden Pacers'ta Tyrese Haliburton 22 sayı, 16 asist, 5 ribaunt, Oshae Brissett 22 sayı, 13 ribaunt ve Lance Stephenson 21 sayıyla mücadele etti.

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NBA'de Atlanta Hawks'u deviren Boston Celtics galibiyet serisini 8 maça çıkardı
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