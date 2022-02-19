Beşiktaş, evinde Bursaspor’u uzatmalarda yendi!

Müsabakanın üçüncü periyodunda Beşiktaş Icrypex, Reaves ve Lawson ile skor bulurken, Frutti Extra Bursaspor rakibine Hayes-Andrews ikilisi ile karşılık verdi ve son çeyreğe 51-49 üstün girdi.

Dördüncü periyodun ilk bölümü de çekişmeye sahne olurken, daha sonra Andrews ve Needham ile etkili olan Frutti Extra Bursaspor son dakikaya 70-65 önde girdi. Mücadeleyi bırakmayan Beşiktaş Icrypex, Furkan Haltalı, Lawson ve Egehan Arna ile bulduğu basketlerle bitime 10 saniye kala farkı 1 sayıya (73-74) indirdi. Konuk takımın hücumunda yapılan faul sonrası Metin Türen serbest atışlardan birini sayıya çevirdi ve bitime 7 saniye kala farkı 2 sayıya (73-75) çıkardı. Beşiktaş Icrypex'ın hücumunda ise Lawson kaydettiği 2 sayılık basketle skoru 75-75 olarak eşitledi ve maç bu sonuçla uzatmaya gitti.