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Giriş Tarihi: 25.2.2022 22:52 Son Güncelleme: 25.2.2022 22:56

12 Dev Adam, son topta Yunanistan'a kaybetti!

AA
12 Dev Adam, son topta Yunanistan’a kaybetti!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 3. maçında Yunanistan'a deplasmanda 72-71 yenildi. Türkiye gruptaki ikinci yenilgisi aldı, Yunanistan ise ikinci galibiyetine ulaştı. Milliler, gruptaki dördüncü maçında 28 Şubat Pazartesi günü yine Yunanistan'la bu kez İstanbul'da karşılaşacak.

Karşılaşmaya hücumda Melih Mahmutoğlu'nun skorer oyunuyla başlayan Türkiye, ilk 5 dakikayı 12-7 önde geçti. Çeyreğin sonunda 3 sayılık basketlerle farkı açan milli takım, Doğuş Özdemiroğlu'nın son saniyede orta sahadan attığı basketle ilk periyodu 20-13 önde tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip, Samet Geyik'in 3 sayılık basketiyle ikinci çeyreğin başında farkı çift hanelere çıkardı: 13-23. Savunmasını sertleştiren Yunanistan, 13-3'lük seri yakalayarak 16. dakikada maça dengeyi getirdi: 26-26. Sloukas ve Papagiannis'in devreye girmesiyle Yunanistan karşılaşmanın 19. dakikasında 7 sayılık üstünlük yakaladı: 37-30. Yunanistan, soyunma odasına 40-32 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin başında farkı çift haneler yükselten (42-32) Yunanistan, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 23. dakika içinde 15 sayılık üstünlük yakaladı: 49-34. Larkin ve Melih Mahmutoğlu'nun hücumdaki performansıyla ay-yıldızlı ekip, çeyrek içinde 15 sayıya çıkan farkı 27. dakikada kapattı ve maça bir kez daha denge geldi: 56-56. Yunanistan son dakika bulduğu 4-0'lık seriyle final periyoduna 60-56 üstün girdi.

Final periyodu büyük bir heyecana sahne oldu. Son çeyrekte seriyi 10-0'a çıkaran Yunanistan, 32. dakikada tekrar farkı çift sayılara yükseltti: 66-56. Son çeyrekteki ilk basketini 4 dakika sonunda Melih Mahmutoğlu'yla bulan Türkiye, 11-0'lık seriyle 37. dakikada tekrar öne geçti: 66-67. Son hücumlarda potaya gidemeyen milli takım 71-70 öndeyken bitime 3 saniye kala faul yaptı ve Papanikolaou'yu faul çizgisine gönderdi. Yunan oyuncu serbest atışlarda hata yapmadı ve Yunanistan 72-71 öne geçti. Mola alan milli takımda son 3 saniyede topu kullanan Larkin isabet bulamadı ve Yunanistan sahadan 72-71 galip ayrıldı.

Milliler, gruptaki dördüncü maçında 28 Şubat Pazartesi günü yine Yunanistan'la bu kez İstanbul'da karşılaşacak.

YUNANİSTAN: 72 - TÜRKİYE: 71

Salon: Ano Liossia Olimpik

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Tomas Jasevicius (Litvanya), Andris Aunkrogers (Letonya)

Yunanistan: Moraitis 3, Larentzakis 4, Papanikolaou 10, Agravanis 14, Papagiannis 14, Printezis 7, Sloukas 8, Kalaitzakis 2, Mouratos 10, Gontikas

Türkiye: Kenan Sipahi, Larkin 10, Melih Mahmutoğlu 21, Metecan Birsen 9, Oğuz Savaş 6, Okben Ulubay 5, Muhsin Yaşar 1, Buğrahan Tuncer 4, Doğuş Özdemiroğlu 5, Onuralp Bitim, Samet Geyik 10

1. Periyot: 13-20

Devre: 40-32

3. Periyot: 60-56

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