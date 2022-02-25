12 Dev Adam, son topta Yunanistan’a kaybetti!

Final periyodu büyük bir heyecana sahne oldu. Son çeyrekte seriyi 10-0'a çıkaran Yunanistan, 32. dakikada tekrar farkı çift sayılara yükseltti: 66-56. Son çeyrekteki ilk basketini 4 dakika sonunda Melih Mahmutoğlu'yla bulan Türkiye, 11-0'lık seriyle 37. dakikada tekrar öne geçti: 66-67. Son hücumlarda potaya gidemeyen milli takım 71-70 öndeyken bitime 3 saniye kala faul yaptı ve Papanikolaou'yu faul çizgisine gönderdi. Yunan oyuncu serbest atışlarda hata yapmadı ve Yunanistan 72-71 öne geçti. Mola alan milli takımda son 3 saniyede topu kullanan Larkin isabet bulamadı ve Yunanistan sahadan 72-71 galip ayrıldı.