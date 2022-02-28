NBA’de müthiş geri dönüş! Dallas Warriors’u mağlup etti

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN 15 SAYISI YETMEDİ

Baştan sona çekişme içinde geçen karşılaşmada Los Angeles Clippers, deplasmanda Houston Rockets'ı 99-98 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Bu sezon 32. kez kazanan Clippers'ta Reggie Jackson 26 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle maçın en skoreri olurken, Ivica Zubac 14 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.