Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA’de rekor gecesi! Ja Morant kendisini egale etti…
Giriş Tarihi: 1.3.2022 10:02 Son Güncelleme: 1.3.2022 10:48

NBA’de rekor gecesi! Ja Morant kendisini egale etti…

AA
NBA’de rekor gecesi! Ja Morant kendisini egale etti…

Amerikan Basketbol Ligi kıran kırana geçen maçlara sahne oldu. Batı Konferans Ligi’nde Memphis Grizzlies, sahasında San Antonio Spurs'ü 118-105 yendi. Grizzlies takımından Ja Morant kendi rekorunu kırdı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcisi Memphis Grizzlies, yıldız oyuncusu Ja Morant'ın 52 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Spurs'ü 13 sayı farkla mağlup etti ve bu sezon 43. galibiyetini aldı.

Morant, iki gün önce Bulls karşısındaki 46 sayılık kariyer rekorunu 52 sayıya çıkarırken, kulüp tarihine de geçti.

Grizzlies'ta DeAnthony Melton 15 sayı, Steven Adams 14 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Bu sezon 38. kez kaybeden Spurs'te Lonnie Walker 22, Dejounte Murray 21 sayıyla oynadı. Jakob Poeltl 16 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

LİDER HEAT, SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARDI

Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat, sahasında Chicago Bulls'u 112-99 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Heat'te Gabe Vincent ve Tyler Herro 20'şer, Jimmy Butler ve Bam Adebayo 15'er sayıyla oynadı. 5 dakika süre alan milli basketbolcu ise salondan 2 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle ayrıldı.

Zach LaVine'in 22 sayı ürettiği konuk takımda Ayo Dosunmu ve DeMar DeRozan, 18'er sayı kaydetti.

CEDİ OSMAN'IN 21 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ

Cleveland Cavaliers, milli basketbolcu Cedi Osman'ın 21 sayı, 1 ribaunt, 5 asistle oynadığı maçta sahasında Minnesota Timberwolves'a 127-122 mağlup oldu.

26 sayıyla Kevin Love'ın en skorer isim olduğu ev sahibi ekipte Brandon Goodwin 17 sayı, 12 asist, Evan Mobley 15 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Timberwolves'ta ise D'Angelo Russell 25, Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards ve Jaden McDaniels 17'şer sayıyla maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 122-127

Orlando Magic-Indiana Pacers: 119-103

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 97-133

Miami Heat-Chicago Bulls: 112-99

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 130-106

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 118-105

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 110-131

EN ÇOK OKUNANLAR

Filistinli kahin! Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'e Twitter'dan verdiği cevap olay oldu
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan elektrik faturasında KDV müjdesi! Yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldü
SON DAKİKA: Ukrayna'dan Rusya'ya 2 talep: Kırım'dan ve Donbas'tan çekilin...! Müzakere toplantısı sona erdi
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Montrö açıklaması: Kıyıdaş ülkeleri savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık
Putin, Macron ile telefonda görüştü! Ukrayna ile ateşkes için 3 şart sundu
Son dakika: Bankacı hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakayı ele verdi!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası flaş 'Montrö' mesajı: Krizin önüne geçmek için kullanacağız
UEFA'dan Rusya kararı! Türk takımları Şampiyonlar Ligi'ne nasıl gidecek?
Rus askerin ölmeden önceki son sözleri: Bütün şehirleri bombalıyoruz hatta sivilleri hedef alıyoruz
Ya dediğini yaparsa!
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA’de rekor gecesi! Ja Morant kendisini egale etti…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA