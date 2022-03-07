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Giriş Tarihi: 7.3.2022 10:56 Son Güncelleme: 7.3.2022 11:55

Cedi Osman’ın katkısı galibiyeti getirdi! Play-off mücadelesinde önemli galibiyet…

AA
Cedi Osman’ın katkısı galibiyeti getirdi! Play-off mücadelesinde önemli galibiyet…

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), bu gece kıran kırana geçen maçlara şahit oldu. Milli formayı terleten sporcumuz Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors karşısında önemli bir galibiyet aldı.

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren takımlar arasındaki maçta Cavaliers, ağırladığı Raptors'ı 104-96 mağlup etti. Cavaliers'ın all-star pivotu Jarrett Allen, 2. çeyrekte yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

Cavaliers'ta Lauri Markkanen 22 sayı, 12 ribaunt, Evan Mobley 20 sayı, 17 ribaunt, 3 blok, Darius Garland da 17 sayı, 10 asistle "double double" yaptı. Cedi Osman ise 17 sayı, 3 asist, 2 top çalmayla oynadı.

Raptors'ta Pascal Siakam 24 sayı, Chris Boucher 21 sayı, 7 ribaunt ve Scottie Barnes 19 sayı, 12 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.

Batı Konferansı'nın son sırasındaki Houston Rockets, konferansın iddialı ekiplerinden Memphis Grizzlies'i 123-112 yenerek 12 maç sonra kazandı. Ev sahibi Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, karşılaşmayı 6 sayı, 4 asist, 2 blokla tamamladı.

NUGGETS, PELİCANS'I JOKİC'İN ÇOK YÖNLÜ OYUNUYLA YENDİ

Denver Nuggets ile New Orleans Pelicans arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Nuggets, 124-124'lük skorla uzatmaya giden maçı 138-130 kazandı.

Nuggets'ın all-star pivotu Nikola Jokic, 30'u son çeyrek ve uzatmada olmak üzere 46 sayı kaydetti. Sırp basketbolcu, istatistik kağıdını 12 ribaunt, 11 asist, 4 blok ve 3 top çalmayla da doldurarak "triple double"a imza attı.

4 maçlık galibiyet serisi noktalanan Pelicans'ta Brandon Ingram'in 38 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, C.J. McCollum'un 24 sayı, 9 asist, 5 ribaunt ve Jonas Valanciunas'ın 19 sayı, 14 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

TATUM'DAN NETS POTASINA 54 SAYI

Boston Celtics, konuk ettiği Brooklyn Nets'i Jayson Tatum'un 54 sayı, 5 ribauntluk performansı sayesinde 126-120 yendi. Tatum kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaşırken, Jaylen Brown 21 sayı, 5 asist, 3 top çalmalık katkıda bulundu.

Son 10 maçının 7'sini kaybeden Nets'te Kevin Durant 37 sayı, 8 asist, 6 ribaunt ve Kyrie Irving 19 sayı, 6 asist, 3 top çalmayla oynadı.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 126-120

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 132-122

Washington Wizards-Indiana Pacers: 133-123

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 103-116

Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 123-112

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors: 104-96

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans: 138-130 (uzatmada)

Los Angeles Clippers-New York Knicks: 93-116

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Cedi Osman’ın katkısı galibiyeti getirdi! Play-off mücadelesinde önemli galibiyet…
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