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Giriş Tarihi: 8.3.2022 11:48 Son Güncelleme: 8.3.2022 11:50

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan Kadınlar Günü mesajı…

AA
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan Kadınlar Günü mesajı…

Türk basketbolunun değerli ismi ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı görevinde bulunan eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinden paylaşılan mesajında, "Öz güveni yüksek, üretken ve cesur kadınlar gelişmiş bir toplum için hayati değer taşımaktadır. Onların yetişmesini ve hayatın her alanında erkeklerle eşit şartlara sahip olup, eşit koşullarda rekabet etmesini sağlamak hepimizin asli görevidir." ifadesini kullandı.

Kadınların huzurlu, özgür ve eşit bireyler olmak adına verdikleri mücadeleyi desteklediğini belirten Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Hem fiziksel hem de bireysel gelişimin yapı taşlarından olan sporun; rekabetçi ve öz güveni yüksek kadınların yetişmesi için sunduğu katkıların farkındayız ve önemsiyoruz. Federasyon olarak; daha fazla genç kızımızın basketbol ile tanışması, basketbola emek veren kadınların eşit imkânlara sahip olabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz. Türk basketboluna oyuncu, antrenör, hakem ve yönetici olarak emek vermiş kadınlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunar, başta annem, eşim ve kızlarım olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım."

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Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan Kadınlar Günü mesajı…
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