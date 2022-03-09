Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman sessizliğini bozdu! “Bayrağımız ve milletimiz bizim kırmızı çizgimizdir”
Giriş Tarihi: 9.3.2022 17:24 Son Güncelleme: 9.3.2022 17:24

Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman sessizliğini bozdu! “Bayrağımız ve milletimiz bizim kırmızı çizgimizdir”

DHA
Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman sessizliğini bozdu! “Bayrağımız ve milletimiz bizim kırmızı çizgimizdir”

Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası Rus takımlarının elenmesi hakkında karar alan Euroleague, o takımların maçlarının oynanmış sayılıp, sayılmaması konusunda seçimi oylama yoluyla kulüplere bırakmıştı. Yaşanan karmaşa sonrası Anadolu Efes Spor Kulübü Baş Antrenörü Ergin Ataman, Euroleague'deki tartışmalar üzerine bir açıklama yaptı.

Anadolu Efes Spor Kulübü Baş Antrenörü Ergin Ataman, Euroleague'deki tartışmalar üzerine bir açıklama yaptı.
Ukrayna'da yaşanan gelişmelerden sonra Rusya'yı temsil eden Euroleague takımlarının geleceğini belirleyecek oylama hakkında yazılı açıklama yapan Ataman şu ifadeleri kullandı.

"Ukrayna'da yaşanan acı gelişmelerden sonra Rusya'yı temsil eden Euroleague takımlarının geleceğini belirleyecek oylamadaki kararımızla ilgili yaratılan ve bir kısım tarafından beslenen algıya istinaden bir açıklama yapmak isterim. Öncelikle oylamaya katılan 13 takım da kendilerine en avantajlı olacak seçimi yaptı. Biz de bitime 8 hafta kala bu mantıkla oyumuzu kullandık ve bizim de oy verdiğimiz sistem, 1 oy farkla kabul edildi. Öncelikle Rus takımlarında mücadele eden tüm sporcular, antrenörler ve teknik ekiplerin yaşadığı mağduriyet için üzgünüm. Gönül isterdi ki bu savaş durumu hiç yaşanmasın ve tüm takımlar sahada olabilsin.
"BEN TEMSİL ETTİĞİM KULÜBÜN HAKLARINI SONUNA KADAR KORURUM"
Oylama sonucunda alınan kararla Fenerbahçe'nin de dahil olduğu 6 takım için dezavantajlı bir durum oluştu. Kaldı ki ben bir spor insanı olarak, bu oylama şeklinin de ne kadar yanlış olduğunu, sonucun Fenerbahçe'ye dezavantaj sağlayacağını da belirttim. Sporda sahada kazanmak kadar, temsil ettiğiniz kulübün haklarını masada korumak da önemlidir. Ben temsil ettiğim her kulüpte, yerli veya yabancı olsun, Türk milletinin itibarını her zaman en üst noktaya taşımaya gayret ettim. Avrupa'da çalıştırdığım kulüplerde manşetlere hep Türk kimliğimle taşındım. Türk takımlarıyla basketbolun en önemli kupalarını kazanırken Türk bayrağını zirveye çekmenin gururunu yaşadım. Türk takımları nerede bir haksızlığa uğrasa sesini en fazla çıkaran insan oldum. Her türlü birimi, organizasyonu, yapıyı yeri geldiğinde korkusuzca eleştirdim. Bayrağım ve milletim benim kırmızı çizgimdir.
"OYNANACAK MAÇLAR SONUCUNDA İKİ TÜRK TAKIMIMIZIN DA FİNAL-FOUR'A KALMASI DİLEĞİMDİR"
Yine belirtmek isterim ki dileğim, önümüzde oynanacak maçlar sonucunda iki Türk takımımızın da Final-Four'a kalması, Türk basketbolunun her zaman hak ettiği yer olan zirvede olmasıdır.
Ukrayna'da yaşanan acıların bir an önce son bulması dileğimi yineler, saygılar sunarım."

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kadarı da pes dedirtti! CHP'li Engin Altay kaçak villasına böyle kılıf uydurdu
Son dakika: Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için 2 dünya devinin yaptığı teklifi açıkladı! Alex de Souza sözleri...
Hakan Çalhanoğlu’nun yıkıldığı geceye damga vurdu! Liverpool - Inter maçında dakikalar içerisinde her şey tersine döndü…
Son dakika: Galatasaray’da bir devrin sonu geliyor! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu...
Son dakika: MHK'de tarihi karar sonrası deprem! Toplantıyı terk edip hakemliği bıraktı!
Son dakika haberi | TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak paylaşımı: Dikkat çeken '18 Mart' detayı! Heyacanlandıran görüntüler
SON DAKİKA: Meteoroloji İstanbul için uyardı! THY 185 seferi birden iptal etti
Son dakika: Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD'nin Rusya'ya enerji yaptırımını değerlendirdi: Arkasında dururlarsa...
Son dakika | İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman sessizliğini bozdu! “Bayrağımız ve milletimiz bizim kırmızı çizgimizdir”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA