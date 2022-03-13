Cedi Osman’ın 14 sayısı Cleveland Cavaliers’a galibiyet için yetmedi

WARRIORS'I GALİBİYETE KLAY THOMPSON TAŞIDI

Batı Konferansı temsilcisi Golden State Warriors, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 122-109'luk skorla geçerek sezonun 46. galibiyetine ulaştı. Warriors'ta uzun bir sakatlık sürecinin ardından bu yıl sahalara geri dönen Klay Thompson 38 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Jordon Poole 30 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Andrew Wiggins 21 sayı, Jonathan Kuminga 14 sayı ve 11 ribauntla takımının galibiyetinde etkili oldu. All star Stephen Curry ise 8 sayı, 8 asist ve 5 ribauntla beklentilerin altında performans sergiledi.

Sezonun 26. mağlubiyetini alan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 31 sayı ve 8 ribaunt, Khris Middleton 18 sayı ve 6 asist, Serge Ibaka 15 sayı ve 6 ribaunt, Jrue Holiday 13 sayı ve 7 asistle maçı tamamladı.