Süper Lig’de Kayserispor’un konuğu Konyaspor ! İlk 11’ler belli oldu

Süper Lig'in 29. haftasında ligin orta sıralarında bulunan Kayserispor sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Konyaspor'u ağırlıyor. 2 maçtır kaybeden Kayserispor kötü gidişe son vermek istiyor, geçen hafta Galatasaray'ı deviren Konyaspor ise bu maçı da kazanarak lider Trabzonspor'u takibini sürdürmek amacında... Maç öncesinde ligde Konyaspor 52 puanla 2, Kayserispor ise 38 puanla 10. sırada yer alıyor. Kayserispor - Konyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm ayrıntıları haberimizde...

KAYSERİSPOR - KONYASPOR

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KAYSERİSPOR - KONYASPOR MAÇININ 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Abdulkadir, Attamah, Mane, Cardoso, Mustafa, Gavranovic

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Amilton, Bytyqi, Cikalleshi