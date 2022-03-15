MHP Riesen - Galatasaray Nef: 76-71 | MAÇ SONUCU - ÖZET

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu I Grubu 2. hafta erteleme maçında Almanya'nın MHP Riesen ekibine konuk olan Galatasaray Nef, galibiyeti avucundan kaçırdı.
Çekişmeli giden maçın normal süresinin 66-66 sona ermesiyle maç uzatma bölümüne gitti. 5 dakikalık uzatma bölümünde rakibine üstünlük kuramayan temsilcimiz, sahadan 76-71'lik skorla mağlup ayrıldı.
İşte detaylar...
Salon: MHP Arena
Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Tomas Jasevicius (Litvanya), Dariusz Zapolski (Polonya)
MHP Riesen: Hulls 9, Radebaugh 17, Simon 14, Darden 2, Happ 9, Alkins 12, Bartolo 13, Baehre, Herzog, Jacob Patrick, Johannes Patrick
Galatasaray Nef: Purcell 12, Trimble 21, Blackshear 2, Bost 12, Kravish 5, Sadık Emir Kabaca 4, Rıdvan Öncel 2, Okben Ulubay 10, Ege Arar, Göksenin Köksal 3
1. Periyot: 17-13
Devre: 36-31
3. Periyot: 53-45
Normal süre: 66-66
Beş faulle çıkanlar: 37.11 Bost (Galatasaray Nef), 38.57 Darden (MHP Riesen)