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Giriş Tarihi: 22.3.2022 21:45 Son Güncelleme: 22.3.2022 21:47

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek yarı finale yükseldi

AA
Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenerek yarı finale yükseldi

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray'ı 74-68 yenen Fenerbahçe Safiport, adını yarı finale yazdırdı.

İki ekibin de karşılıklı sayılar bularak başladığı müsabakada Galatasaray, ABD'li skorer gardı Kelsey Christine Plum'un potaya 11 sayı bıraktığı ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de oyundaki ağırlığını koruyan sarı-kırmızılılar, devre arasına 43-40 üstünlükle girdi.

Fenerbahçe Safiport, üçüncü çeyrekte rakibinin top kayıplarını iyi değerlendirdi. Hem pota altında hem de üç sayılık atışlarda isabet bulan sarı-lacivertliler, periyotu 57-53 önde kapattı.

Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Safiport, karşılaşmadan 6 sayı farkla 74-68 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Safiport'ta Alina Iagupova 18, Tuğçe Canıtez 16 sayı kaydetti. Galatasaray'da Kelsey Christine Plum'un 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz, Göksun Öz, Çağlar Özkan

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 10, Williams 8, Tuğçe Canıtez 16, Mc Bride 9, Iagupova 18, Sabally 4, Şerife Alperi Onar 9

Galatasaray: Sude Yılmaz 5, Plum 24, Krajisnik 11, Merve Aydın 9, Evans 5, Davis 8, Melis Gülcan 6

1. Periyot: 22-24

Devre: 40-43

3. Periyot: 57-53

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Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenerek yarı finale yükseldi
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